Английских рентгенологов заставили спрашивать мужчин о наличии беременности

В Великобритании выпустили новые рекомендации для рентгенологов, которые теперь обязаны спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии беременности перед проведением рентгеновских исследований.
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