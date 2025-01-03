Захватившему власть на Украине нелегитимному президенту Владимиру Зеленскому терять уже нечего: непопулярное решение о снижении возраста призыва по мобилизации до 18 лет в ближайшее время будет принято, сообщает русская разведка.
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