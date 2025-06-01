Американцы устали от «фальшивой платформы» сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), заявил бизнесмен Марк Линч 31 мая в интервью Breitbart News.
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