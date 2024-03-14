Сделано с любовью, хранится с душой. Четыре старых альбома — уникальный материал Vgudok о долгой жизни одного депо РЖД

Первый в истории России поезд отправился по Царскосельской ж/д в 1837 м году. Ныне эта ветка называется Оредежским ходом Октябрьской ж/д, а в пяти километрах от Витебского вокзала находится локомотивное депо, которому в результате череды реформ суждено было стать сервисным локомотивным депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский филиала Северо-Западный ООО «ЛокоТех-Сервис».