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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Сделано с любовью, хранится с душой. Четыре старых альбома — уникальный материал Vgudok о долгой жизни одного депо РЖД

Сделано с любовью, хранится с душой. Четыре старых альбома — уникальный материал Vgudok о долгой жизни одного депо РЖД

Первый в истории России поезд отправился по Царскосельской ж/д в 1837 м году. Ныне эта ветка называется Оредежским ходом Октябрьской ж/д, а в пяти километрах от Витебского вокзала находится локомотивное депо, которому в результате череды реформ суждено было стать сервисным локомотивным депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский филиала Северо-Западный ООО «ЛокоТех-Сервис».

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