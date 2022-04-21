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Обляков о 0:1 со «Спартаком»: «Если бы ЦСКА с 1-го тайма играл так, как во 2-м, счет был бы другим»

Иван Обляков прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1). Хавбек ЦСКА высказался после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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