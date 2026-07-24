Юрий БЕЛОУС: Вендел и Педро достойны приглашения в сборную Бразилии

В продолжении беседы со «Спорт уик-эндом» бывший вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал поражения на ЧМ некоторых именитых сборных и оценил влияние нововведений в футбольные правила на РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии