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Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Вендел и Педро достойны приглашения в сборную Бразилии

Юрий БЕЛОУС: Вендел и Педро достойны приглашения в сборную Бразилии

В продолжении беседы со «Спорт уик-эндом» бывший вице-президент московского «Локомотива», экс-гендиректор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал поражения на ЧМ некоторых именитых сборных и оценил влияние нововведений в футбольные правила на РПЛ.

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