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Терапевт Звонков посоветовал приглашать на корпоративы только привитых сотрудников

Терапевт Звонков посоветовал приглашать на корпоративы только привитых сотрудников

Москва, 22 декабря. Собираться большими компаниями на корпоративах — это большой риск. Поэтому лучше ограничиться привитыми сотрудниками или теми, кто ежедневно находится в офисе, заявил врач-терапевт, автор книги «Пока едет Скорая» Андрей Звонков.

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