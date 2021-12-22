Терапевт Звонков посоветовал приглашать на корпоративы только привитых сотрудников

Москва, 22 декабря. Собираться большими компаниями на корпоративах — это большой риск. Поэтому лучше ограничиться привитыми сотрудниками или теми, кто ежедневно находится в офисе, заявил врач-терапевт, автор книги «Пока едет Скорая» Андрей Звонков.
Москва, 22 декабря. Собираться большими компаниями на корпоративах — это большой риск. Поэтому лучше ограничиться привитыми сотрудниками или теми, кто ежедневно находится в офисе, заявил врач-терапевт, автор книги «Пока едет Скорая» Андрей Звонков.
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