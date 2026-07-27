На рынок вышла обновленная версия популярного кроссовера всего за миллион рублей

Концерн GAC официально запустил реализацию кроссовера GS4 пятого поколения на китайском рынке. Новинка получила общую платформу с моделями Aion и Toyota, причем под капотом у нее – знакомый по предшественнику мотор.
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