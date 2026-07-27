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За рулем

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На рынок вышла обновленная версия популярного кроссовера всего за миллион рублей

На рынок вышла обновленная версия популярного кроссовера всего за миллион рублей

Концерн GAC официально запустил реализацию кроссовера GS4 пятого поколения на китайском рынке. Новинка получила общую платформу с моделями Aion и Toyota, причем под капотом у нее – знакомый по предшественнику мотор.

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