Звинчука выдворили из Черногории «по соображениям национальной безопасности» Основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука выдворяют из Черногории, такое решение приняли власти республики, сообщает местная пресса со ссылкой на заявление управления полиции.
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