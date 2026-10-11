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Мировое обозрение

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В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу

В Киеве уже в четвёртый раз за сутки объявили воздушную тревогу

Главное в тезисах: Четвёртый сигнал за сутки: В Киеве 11 октября в четвёртый раз с начала дня объявили воздушную тревогу, предупреждения распространились на значительную часть территории Украины.

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