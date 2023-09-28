В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям за долгий брак

Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look Члены партии ЛДПР внесут в думу законопроект о выдаче бесплатных земельных участков семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют одного или более ребенка.
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