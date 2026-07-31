ВТБ запускает стажировку «ВТБ Юниор» в 85 городах России

ВТБ объявил о старте стажировки «ВТБ Юниор», на которую поступило более 37 тысяч заявок. В центральном офисе конкурс составил более 75 человек на место, а общее число участников программы превысит 900 человек.
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