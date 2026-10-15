Для сравнения, обслуживание iPhone 18 Pro Max стоит до $899 (75 тысяч рублей), а iPhone Air — до $799 (67 тысяч рублей).
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