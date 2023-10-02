В Госдуме рассмотрят законопроект о новом налоге на ресторанный бизнес

Госдума рассмотрит законопроект об отчисление ресторанами, ночными клубами и барами сбора в размере 1% от суммы счета за оказанные услуги с последующим направлением средств в фонд поддержки участников СВО.
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