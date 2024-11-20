В Орловской области увековечат память автора учебников по русскому языку

В городе Мценске Орловской области начались публичные обсуждения предложения об установке памятной доски автору учебников по русскому языку, лауреату Государственной премии СССР, доктору педагогических наук Михаилу Баранову.
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