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Царьград

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Безымянный на Камчатке выбросил лавины пепла на высоту до 4 тысяч метров

Безымянный на Камчатке выбросил лавины пепла на высоту до 4 тысяч метров

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил раскаленные лавины, подняв пепел на высоту 4000 метров. Пепловый шлейф распространился на 90 км в сторону северо-востока.

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