«Уралмаш» встретится с « Динамо », «Самара» примет «Зенит». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 5-0, УНИКС – 4-1, Локомотив-Кубань – 4-1, Бетсити Парма – 3-2, Зенит – 3-2, Автодор – 3-3, МБА – 1-3, Динамо-Владивосток – 1-3, Енисей – 1-3, Уралмаш – 2-4, Самара – 0-5.
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