Утром 23 октября на 10-м километре автодороги Николо-Павловское – Алапаевск 31-летняя женщина за рулём «Киа Рио» выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями, в результате чего погибла 66-летняя пассажирка «Шкоды Фабия».