«Внуков от сына не бывает!» – заявляла свекровь при первой невестке. А во внуке от второй просто души не чает– …Несколько лет назад, помню, я ее спросила – а Алёшке твоему сколько сейчас? – рассказывает про подругу пенсионерка Галина Семеновна.