Медвежий угол

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Ради устойчивой обороны Крыма пора начать подкоп под него

Ради устойчивой обороны Крыма пора начать подкоп под него

Срочное строительство подводного туннеля под Керченским проливом обрушило бы планы вторжения ВСУ на полуостров В понедельник, 6 марта, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес обнародовал собственный план захвата Крыма Украиной.

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