Срочное строительство подводного туннеля под Керченским проливом обрушило бы планы вторжения ВСУ на полуостров В понедельник, 6 марта, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес обнародовал собственный план захвата Крыма Украиной.
Срочное строительство подводного туннеля под Керченским проливом обрушило бы планы вторжения ВСУ на полуостров В понедельник, 6 марта, экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес обнародовал собственный план захвата Крыма Украиной.
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