Как Зевс: что нужно мужчине для крепкого здоровья

«Ты то, что ты ешь», — сказал основатель медицины великий Гиппократ. Наш организм — это очень сложно устроенный «дворец», который, несмотря на его величие и наличие высшей нервной деятельности и пребывания в нем духа и души, строится из очень простых вещей: белков, жиров, углеводов, витаминов минералов и воды.