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Царьград

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Находчивый бизнесмен из Армении отобрал ювелирную фирму у Джонни Деппа

Находчивый бизнесмен из Армении отобрал ювелирную фирму у Джонни Деппа

Звезда Голливуда потерял бутик в России, в создание которого инвестировал полмиллиона долларов. Бренд зарегистрировал на себя предприниматель из Армении.

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