По каким иранским целям может ударить Израиль

Недавняя атака КСИР на Израиль может побудить Тель-Авив к жестким ответным действиям. Открытым остаются лишь вопросы о том, какие именно объекты Ирана подвергнутся атакам и насколько разрушительными могут быть прилеты.
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