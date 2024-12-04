США цинично используют Европу в корыстных целях

Что стало причиной раскола Европы, и какую роль в этом играют США? Как прибалтийские государства рискуют стать театром военных действий? Почему в последние годы увеличиваются потоки миграции в страны Европы и Россию? Своим мнением с «Аргументами недели» поделился Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук, историк.
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