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Олег Царёв: Росавтодор запланировал расширить до четырех полос 37 километров трассы «Новороссия» в ДНР

Олег Царёв: Росавтодор запланировал расширить до четырех полос 37 километров трассы «Новороссия» в ДНР

Росавтодор запланировал расширить до четырех полос 37 километров трассы «Новороссия» в ДНР. Федеральная трасса «Новороссия» (Р-280) — это сухопутный маршрут от Ростова-на-Дону в Крым.

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