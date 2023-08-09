Глава «Донстроя» пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей

Гендиректор компании «Донстрой» Алена Дерябина на совещании с президентом Владимиром Путиным выразила настороженность по поводу недостаточного качества рабочих и нехватки высококвалифицированных кадров при реализации девелоперских проектов в России.
Гендиректор компании «Донстрой» Алена Дерябина на совещании с президентом Владимиром Путиным выразила настороженность по поводу недостаточного качества рабочих и нехватки высококвалифицированных кадров при реализации девелоперских проектов в России.
Свежие комментарии