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Принц Гарри подготовил грандиозный подарок Меган Маркл на годовщину свадьбы

Принц Гарри подготовил грандиозный подарок Меган Маркл на годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу 19 мая 2018 года. По случаю годовщины наследник короля Великобритании Карла III готовит супруге «грандиозный сюрприз», пишет nowtolove.

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