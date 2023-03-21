Принц Гарри подготовил грандиозный подарок Меган Маркл на годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу 19 мая 2018 года. По случаю годовщины наследник короля Великобритании Карла III готовит супруге «грандиозный сюрприз», пишет nowtolove.
Популярные статьи
- «Обосрался и замолк»: Пригожин рассказал об истерике главы Горячего Ключа из-за захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»
- Сотни человек пришли на похороны защитников Родины из рядов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе
- «Откуда у него такие полномочия?»: в Горячем Ключе отчитали градоначальника Белопольского за препятствия в захоронении бойцов ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии