SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

ЛЧ ввела новое правило для зрелищности: теперь Ливерпулю не дадут сыграть дома с Реалом, а Интеру — с Арсеналом

ЛЧ ввела новое правило для зрелищности: теперь Ливерпулю не дадут сыграть дома с Реалом, а Интеру — с Арсеналом

Разнообразие и предотвращение «усталости».В последние годы футбольные болельщики привыкли к повторяющимся противостояниям «Реала» и «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов, чуть ранее роль подобной «сладкой парочки» исполняли «Барселона» и «ПСЖ», еще ранее «Бавария» и «Реал» часто играли друг с другом в стадии навылет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии