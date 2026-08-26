Разнообразие и предотвращение «усталости».В последние годы футбольные болельщики привыкли к повторяющимся противостояниям «Реала» и «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов, чуть ранее роль подобной «сладкой парочки» исполняли «Барселона» и «ПСЖ», еще ранее «Бавария» и «Реал» часто играли друг с другом в стадии навылет.