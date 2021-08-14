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Пенсии по-новому: в Минсоцполитики сообщили, когда украинцев заставят откладывать деньги с зарплат

Пенсии по-новому: в Минсоцполитики сообщили, когда украинцев заставят откладывать деньги с зарплат

Накопительная пенсия может быть внедрена сразу после разработки соответствующей подзаконной базы Если Верховная Рада проголосует за соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.

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