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Очереди в московских “Сберах” попали на видео: люди скупают золотые слитки (ВИДЕО)

Очереди в московских “Сберах” попали на видео: люди скупают золотые слитки (ВИДЕО)

В Москве жители массово бросились покупать драгметаллы в слитках – золото, серебро и платину. Москвичи выстраиваются в огромные очереди в кассах “Сбера”, причем занимают их порой за несколько дней.

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