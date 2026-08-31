ДНК Бетховена раскрыла неожиданные детали спустя 200 лет после его смерти

Более двух столетий врачи, историки и музыковеды пытаются ответить на один из самых загадочных вопросов в биографии Людвига ван Бетховена: почему великий композитор потерял слух и что именно стало причиной его ранней смерти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диаспоры идут во ...
- Г Цена за литр бенз...
- SI Почему медведи ма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым