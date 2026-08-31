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ДНК Бетховена раскрыла неожиданные детали спустя 200 лет после его смерти

ДНК Бетховена раскрыла неожиданные детали спустя 200 лет после его смерти

Более двух столетий врачи, историки и музыковеды пытаются ответить на один из самых загадочных вопросов в биографии Людвига ван Бетховена: почему великий композитор потерял слух и что именно стало причиной его ранней смерти.

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