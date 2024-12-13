ЦИК готовится к выборам на Украине и запросил у Кабмина 436 млн грн

Центризбирком Украины обратился в Кабмин для финансирования создания автоматизированной информационно-аналитической системы, необходимой для проведения выборов и референдумов на 2025—2027 годы, а также поддержки работы тренингового Центра подготовки участников избирательных процессов при ЦИК.