ЦИК готовится к выборам на Украине и запросил у Кабмина 436 млн грн

Центризбирком Украины обратился в Кабмин для финансирования создания автоматизированной информационно-аналитической системы, необходимой для проведения выборов и референдумов на 2025—2027 годы, а также поддержки работы тренингового Центра подготовки участников избирательных процессов при ЦИК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии