В России предложили автоматически продлевать установленную инвалидность

Авторы инициативы отметили, что подобный механизм временно работал в России в 2020-2022 годах Депутаты Госдумы отправили обращение на имя главы правительства РФ с предложением продлевать установленную инвалидность граждан автоматически.
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