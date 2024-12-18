Рогов: из-за командования ВСУ потеряли шанс оставить Курахово без потерь

Подразделение украинских войск потеряло шанс оставить город Курахово в ДНР без потерь. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.