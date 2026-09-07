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Мария Аронова решила не отставать от сына: минус 23 килограмма и никаких булок

Мария Аронова решила не отставать от сына: минус 23 килограмма и никаких булок

За лето некоторые популярные и известные артисты изменились настолько, что их перестали узнавать зрители! Так, пришедшие на премьеру комедии Анны Матисон с участием Сергея Безрукова «Не по-детски» зрители в упор не желали узнавать 54-летнюю комедийную, и не только, актрису Марию Аронову, которая на «красной дорожке» сияла, как майская роза, в элегантном платье и с радостью демонстрировала свою прекрасную форму.

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