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Мировое обозрение

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ZEEKR подтвердил намерения выйти на американский фондовый рынок и показал свой первый седан

ZEEKR подтвердил намерения выйти на американский фондовый рынок и показал свой первый седан

В структуре автоконцерна Geely торговая марка ZEEKR претендует на «массовый премиум», и на прошлой неделе подтвердились слухи о намерениях этого производителя электромобилей выйти на американский фондовый рынок.

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