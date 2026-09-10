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Аргументы недели

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Группа Мантера получила звание лучшего туристического холдинга России на премии Global Destination Awards 2026

Группа Мантера получила звание лучшего туристического холдинга России на премии Global Destination Awards 2026

Во вторник, 8 сентября, Группа Мантера победила в номинации «Лучший туристический холдинг России» на премии Global Destination Awards 2026.

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