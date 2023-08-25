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Латыпов проведет открытую тренировку в Самаре 28 августа: «Жду вас, друзья, будет интересно»

Подробности о мероприятии он сообщил в своем инстаграме. «Жду вас, друзья, будет интересно », – написал спортсмен.

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