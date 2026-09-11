"Это же позор для США!": Лукашенко потребовал от Вашингтона вернуть белорусские деньги

Белоруссия будет говорить с США о серьёзном после возврата средств.Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Соединённых Штатов вернуть белорусские деньги, заблокированные на территории страны.
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