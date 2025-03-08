Пьянич мог нарушить правила перед голом ЦСКА на 93-й «Химкам». Мяч, возможно, находится вне углового сектора перед подачей

Команда Марко Николича победила «Химки» в 20-м туре Мир РПЛ (1:0), забив с углового на 93-минуте. Виллиан Роша замкнул подачу Миралема Пьянича.
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