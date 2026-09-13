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На Кубани от атаки БПЛА пострадали три человека

На Кубани от атаки БПЛА пострадали три человека

В результате атаки украинских БПЛА в Славянском районе Краснодарского края произошло возгорание на территории одного из предприятий, 13 сентября сообщает краевой оперштаб в своем Telegram-канале.

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