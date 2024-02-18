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Интересные выводы официальных патриотов

Интересные выводы официальных патриотов

Дилетант о политике Как вам название публикации: "МВФ РАСКРЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ РОССИИ: ОТРИЦАТЬ УЖЕ БЕССМЫСЛЕННО"? Мне тоже очень понравилось.

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Комментарии
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Н
Николай
Греф - ВРАГ НАРОДА!!!
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13 час.
m
mike
У Царьграда в последнее время такие заголовки часто стали проскакивать, начинаешь читать, а там как минимум, опровержение самого заголовка, что типа &quot; Ой, ужас всё взорвали&quot;, в заголовке, дальше читаешь &quot;Ха ха, а ничего и не взрывали, это дядя Вася Саяпин, в такой то статье писал&quot;.
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13 час.
Генрих
Не понравилась статья. По мне, так кому-то вспухшее эго мешает вещать без цинизма, да и давят жабой специфические лавры Роджерса. Ну а по поводу заголовков... это прям нашествие оголтелого креатива по всем источникам информации - чем &quot;громче&quot; вопль на первой странице, тем больше читателей на ней отметится. Можно вааще ограничиться одной фразой...и чем нелепее она, тем притягательнее для...
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10 час.

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