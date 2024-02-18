Интересные выводы официальных патриотов

У Царьграда в последнее время такие заголовки часто стали проскакивать, начинаешь читать, а там как минимум, опровержение самого заголовка, что типа " Ой, ужас всё взорвали", в заголовке, дальше читаешь "Ха ха, а ничего и не взрывали, это дядя Вася Саяпин, в такой то статье писал".

Генрих

Не понравилась статья. По мне, так кому-то вспухшее эго мешает вещать без цинизма, да и давят жабой специфические лавры Роджерса. Ну а по поводу заголовков... это прям нашествие оголтелого креатива по всем источникам информации - чем "громче" вопль на первой странице, тем больше читателей на ней отметится. Можно вааще ограничиться одной фразой...и чем нелепее она, тем притягательнее для...