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Царьград

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Учёные центра «Вектор» создали средство против гриппа H5N1

Учёные центра «Вектор» создали средство против гриппа H5N1

Российские учёные из центра «Вектор» и СО РАН создали средство из полыни туполопастной, показавшее активность против гриппа A/H3N2 и A/H5N1.

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