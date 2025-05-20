На "Азовстали" могут создать постиндустриальный парк, заявил мэр

МАРИУПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Восстанавливать на заводе "Азовсталь" нечего, на его территории может появиться постиндустриальный парк, но решение за федеральными властями и главой ДНР, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Олег Моргун.
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