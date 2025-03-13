У компактвэна Mitsubishi Xpander появилась версия Play[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Восемь лет назад компания Mitsubishi представила простой и недорогой компактвэн Xpander, созданный специально для рынков Юго-Восточной Азии.
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