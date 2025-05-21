Гита Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит и долг

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в своей статье для газеты Financial Times призвала Соединенные Штаты Америки сократить бюджетный дефицит и принять меры по стабилизации внешнего долга.
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