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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Не принимаю сегодняшний результат «Феррари» за чистую монету»

Руководитель «Макларена» оценил результаты квалификации к Гран-при Австралии, где команда взяла первый ряд с Ландо Норрисом на поуле.

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