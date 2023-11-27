Финляндия готовит новые ограничения для мигрантов на границе с Россией

Власти Финляндии рассматривают возможность ограничения приема заявок на предоставление убежища от приезжающих в аэропорту Хельсинки, если Россия будет продолжать пропускать через границу беженцев без документов.
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