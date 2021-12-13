На Дону за сутки выздоровели на сотню больше заболевших COVID-19

Второй день подряд в Ростовской области отмечают перевес количества выздоровевших после коронавирусной инфекцией над выявленными за сутки новыми случаями COVID-19.
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