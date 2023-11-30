Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Регулярное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых компаниями проектов, при этом Минфин при налогообложении игнорирует изменения условий работы нефтяников.
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